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Екскомандувач НАТО розповів, чому Захід боїться розпаду Росії

5 Березня 2023 21:00
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росія, ядерна зброя

Екскомандувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес пояснив, чому Захід так боїться розпаду Росії, і чи застосує Москва ядерну зброю.

Про це Годжес розповів у інтерв’ю журналісту “1+1” Андрію Цаплієнку.

“Вони (на Заході – ред.) налякані тим, що Росія може використати свою ядерну зброю. А якщо Росія розпадеться, ця зброя може опинитися в руках тих людей, яких Захід не хотів би бачити як власників такої зброї. Але хай не кажуть мені, що вірять в західні цінності, якщо неготові їх захищати”, – наголосив генерал-лейтенант.

Він переконаний, що Росія не наважиться на ядерний удар, адже добре розуміє наслідки.

“Навіть при тому, що Росія має тисячі одиниць ядерної зброї, я не думаю, що вони їх використають. Вони не дадуть їм жодної переваги на полі бою. І на мій погляд, Росія матиме справу з катастрофічними наслідками, якщо використає свій арсенал. Я думаю, росіяни знають про все це”, – сказав Годжес.

“Ми маємо говорити всім навколо Путіна, всім елітам: “Ти, ти, ти, вас всіх повісять за воєнні злочини, тільки-но запрацює міжнародний трибунал. Ви будете відповідальні”. Ми маємо про це говорити публічно”, – наголосив екскомандувач військ США.


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