Екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу залишили під вартою, проте зменшили їй заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити колишню очільницю Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії, Тетяну Крупу, під вартою, зменшивши її заставу з 500 мільйонів до 300 мільйонів гривень.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Якщо застава буде внесена, на Крупу накладуть такі обов’язки:

прибувати за викликом слідчого, прокурора та суду,

утриматися від спілкування з працівниками медико-соціальної експертної комісії та людьми, які зверталися до МСЕК з питань, які стосуються цього провадження,

повідомляти про зміну місця проживання, здати паспорт та інші документи для виїзду за кордон.

За словами прокурора Вадима Сидоренка, під час розслідування провели 22 обшуки, в ході яких вилучили майно Крупи, а також арештували кошти та понад 150 об’єктів нерухомості, зареєстрованих на фізичних і юридичних осіб.

Крім того, під час обшуку були виявлені ще додаткові активи, які наразі перебувають під арештом.

Під час судового засідання також стало відомо, що Тетяна Крупа має звання “Заслужений лікар України”.