Екс-нардепа зловили на спробі дати хабар меру Дніпра

Забудовника Максима Микитася затримали після спроби дати багатомільйонний хабар міському голові Дніпра Борису Філатову.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

“18 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили колишнього нардепа на спробі підкупу за 22 млн євро міського голови Дніпра.

Це одна з рекордних сум пропонованої неправомірної вигоди, зафіксованої правоохоронцями в Україні””, – йдеться у заяві НАБУ.

Слідство повідомляє, що у жовтні 2022 року колишній народний депутат України (у минулому — топпосадовець державної компанії “УкрБуд”) Микитась запропонував міському голові Дніпра Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Кошти обіцяв надавати частинами впродовж дії проєкту – до 2027 року.

“Лояльність” мера екс-нардеп оцінив у 10% від вартості проекту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро.

Фінансування за проектом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Микитася затримали. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення – ч. 4 ст. 369 ККУ.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою міського голови Дніпра.

Екс-нардеп є також є обвинуваченим в іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП, за фактом заволодіння 81 млн грн коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.