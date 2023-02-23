Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили кольорами українського прапора

Влада Парижа напередодні річниці російського вторгнення в Україну підсвітила Ейфелеву вежу квітами українського прапора. Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що парижани хочуть висловити підтримку українцям.
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Влада Парижа напередодні річниці російського вторгнення в Україну підсвітила Ейфелеву вежу квітами українського прапора. Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що парижани хочуть висловити підтримку українцям.
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