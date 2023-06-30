Зеленський підписав закон про доплати військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 9342, який передбачає відпустки та виплати строковикам, курсантам, доплати обмежено придатним, пораненим.

Верховна рада 28 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9342 про доплати військовим, прийнятий у першому читанні 30 травня.

У законі, зокрема, йдеться про таке:

Військовослужбовцям щомісячно виплачується додаткова винагорода у 30-100 тис. грн. Доплата виплачується на умовах, у розмірах та в порядку, встановлених КМУ, тобто як зараз (для військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання).

Доплати строковикам лишили 6000 грн/міс, курсантам – 2350 грн/міс. Теж за порядком, визначеним КМУ.

Відпустки для військових: до 30 днів щорічна + до 10 днів за сімейними обставинами для курсантів: до 10 днів зимової + до 20 днів літньої.

Не допускаються до участі у веденні бойових дій військовослужбовці з-поміж призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли курс базової військової підготовки

Мінімальний термін проходження базової військової підготовки — не менше одного місяця.

Для поранених, які визнані непридатними до військової служби та зараховані у розпорядження відповідних командирів, передбачаються два місяці виплат за останньою займаною посадою, з 3-го місяця до закінчення розпорядження – додаткова виплата 20100 грн за порядком, визначеним КМУ.

Померлим внаслідок поранення передбачена одноразова виплата у розмірі 100 тис грн на умовах і за порядком, визначеним КМУ.

Тяжко пораненим на лікуванні, полоненим та зниклим безвісти щомісячна додаткова винагорода у 100 тис. грн на умовах і за порядком, визначеним КМУ.

Мінімальний поріг доплати для інструкторів визначається у розмірі 15 тис грн за порядком КМУ.

Щорічна відпустка строковикам збільшилася з 10 до 30 днів. Безперервна відпустка на лікування – не більше 4 місяців.

Строковики зможуть переходити на мобілізацію за бажанням.