З порту Одеси вийшло останнє судно у рамках зернової угоди

У середу, 17 травня, останнє судно залишило порт в Україні в межах угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, повідомляє Reuters.

“Останнє судно вийшло з порту в Україні в середу згідно з угодою, що дозволяє безпечний експорт українського зерна в Чорному морі, за день до того, як РФ зможе вийти з угоди через перешкоди для її експорту зерна та добрив”, – йдеться у повідомленні.

Судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи на борту та прямує до Туреччини.