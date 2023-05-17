Економіка

З порту Одеси вийшло останнє судно у рамках зернової угоди

17 Травня 2023 12:47
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зерно

У середу, 17 травня, останнє судно залишило порт в Україні в межах угоди, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, повідомляє Reuters.

“Останнє судно вийшло з порту в Україні в середу згідно з угодою, що дозволяє безпечний експорт українського зерна в Чорному морі, за день до того, як РФ зможе вийти з угоди через перешкоди для її експорту зерна та добрив”, – йдеться у повідомленні.

Судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморська з 30 тисячами тонн кукурудзи на борту та прямує до Туреччини.


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