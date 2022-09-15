Економіка

Європарламент затвердив виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні

15 Вересня 2022 16:32
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Європарламент затвердив виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це частина пакета у 9 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

За виділення допомоги проголосували 534 депутати, 30 були проти та 26 утрималися. Тепер рішення мають опублікувати в Офіційному віснику ЄС.

5-мільярдна допомога є частиною пакета в 9 мільярдів євро, який у ЄС захотіли надати Україні ще в травні. Києву планують дати гроші в кредит зі строком погашення через 25 років і фактично без відсотків. Однак країни ЄС досі не могли домовитися, як саме фінансувати цю допомогу, тому дотепер Україні виділили лише 1 мільярд євро.


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