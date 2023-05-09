Економіка

Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною

9 Травня 2023 15:09
11
читать на русском →
Євросоюз

Європарламент проголосував за продовження безмитної торгівлі з Україною ще на один рік з метою підтримки української економіки в умовах війни.

Про це повідомив кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.

У своєму Twitter Джозвяк написав, що на пленарному засіданні 9 травня парламентарі підтримали продовження безмитної торгівлі з Україною 537 голосами “за”, тоді як 42 депутати голосували проти і ще 38 утримались.

Згодом заяву опублікувала і пресслужба Європарламенту.

Призупинення застосування тарифів стосується фруктів та овочів, що підпадають під систему вхідних цін, а також сільськогосподарської непереробленої та переробленої продукції, що підпадає під дію тарифно-квотних обмежень. Мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Травня 2023 16:30
1

CША надають Україні новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярди доларів
9 Травня 2023 15:09
11

Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною
9 Травня 2023 14:23
21

Зеленський вважає, що час розпочати переговори про членство України в ЄС
9 Травня 2023 13:22
44

Передумов для початку мирних переговорів щодо України немає – Генсек ООН
9 Травня 2023 12:48
66

Банки знову можуть арештовувати рахунки клієнтів
Останні новини
усі новини

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

10 советов для хорошего сна
Александр КИРШ

ДроНЛО по мордору: пока что — очень гуманно
Віталій ПОРТНИКОВ

Дым над куполом Сенатского дворца
Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
усі думки