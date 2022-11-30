Економіка

ЄС розробить план конфіскації заморожених російських активів на користь України

30 Листопада 2022 10:42
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Євросоюз

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в середу заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

Про це вона сказала у своєму зверненні.

“Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити Росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів”, – заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування.

“Потім ми використали б отримані кошти для України. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб Росія виплатила повну компенсацію за збитки, завдані Україні”, – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що ЄС буде працювати над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.


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