ЄС прагне збільшити сухопутний експорт українського зерна

Європейський Союз прагне транспортувати більше українського зерна автомобільним і залізничним транспортом, щоб допомогти компенсувати вихід Росії з “зернової угоди”.

Про це заявили лідери та офіційні особи блоку, пише Reuters.

“У вівторок Росія завдала удару по українських зернових портах, на наступний день після того, як Москва вийшла з угоди, яка дозволяла безпечно експортувати українське зерно”, – пише агентство.

“Це означає, що сотні тисяч людей по всьому світу будуть позбавлені основних продуктів харчування”, – заявив у вівторок журналістам провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель в кулуарах саміту блоку з країнами Латинської Америки та Карибського басейну.

“Вони використовують голод як зброю. Це одна з найгірших речей, які Путін міг зробити”, – додав Боррель.

Високопоставлений посадовець ЄС окремо заявив, що блок підтримує Туреччину і ООН у зусиллях, спрямованих на те, щоб повернути Росію до виконання угоди.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що блок також відповість розширенням наземних маршрутів експорту українського зерна через “смуги солідарності” або автомобільні та залізничні сполучення через сусідів України з ЄС, а також через Молдову.

“Є й інші шляхи вивезення зерна з України, наприклад, через Румунію та Польщу. Якщо росіяни продовжуватимуть політику перешкоджання експорту зерна та добрив з України, нам доведеться шукати інші шляхи для вивезення зерна”, – сказав він.