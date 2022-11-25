Економіка

ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

25 Листопада 2022 19:59
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допомога, електроенергія

Євросоюз передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Про це повідомила президента Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським, пише “Європейська правда“.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує свої зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

Через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії: 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Трансформатори, які підвищують або знижують напругу в мережі,  є вкрай необхідними, адже б’ючи ракетами по електропідстанціях Росія нищить саме їх.

Кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним живленням лікарню малого та середнього розміру.

Європейська комісія додатково працює над створенням нового енергетичного хаба у Польщі, який дозволить приймати пожертвування від третіх осіб та допомагати у їхній скоординованій доставці в Україну, зокрема, з партнерами з “Групи семи”.

“Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включаючи додаткові автотрансформатори, та координуємо свої дії з партнерами для їх швидкої доставки до України”, – додала фон дер Ляєн.


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