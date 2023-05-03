Видобуток газу в РФ обвалився, – ЗМІ

У 2023 році газовий видобуток у Росії впав на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 180 млрд кубометрів. Насамперед це стосується Газпрому.

Про це повідомляє НВ із посиланням на російські ЗМІ.

Із початку року російський концерн обмежив доступ до статистики видобутку ресурсу.

“Обсяг видобутку “інших надрокористувачів”, який практично повністю відображає видобуток Газпрому, у першому кварталі впав на 18%, до 117 млрд кубометрів, у березні — також на 18%, до 39 млрд кубометрів. “Газпром-нєфть” також суттєво скоротила видобуток — на 18%, до 8,6 млрд кубометрів, у першому кварталі, а в березні — на 22%, до 2,3 млрд кубометрів”, – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зниження видобутку газу напряму пов’язане зі скороченням поставок Газпрому до країн ЄС після повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз поставки здійснюються лише Турецьким потоком і на мінімальному рівні – через ГТС України.

Водночас Газпром намагається нарощувати експорт до Китаю з родовищ у Східному Сибіру, але поки що ці обсяги не можна порівняти з колишніми поставками до Європи.