Економіка

Війна відкинула Україну на 15 років у питанні подолання бідності

23 Лютого 2023 12:52
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рівень бідності

Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що ще 8 мільйонів українців опинилися за межею бідності, однак ці цифри могли б бути більшими, якби не проведені Україною реформи напередодні війни.

Про це заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

“Країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна і українці, в значній мірі пояснюється складними й успішними реформами в сфері макроекономічного управління та розбудови інститутів, які влада впровадила протягом останніх років перед війною”, – сказав він.

Представник Світового банку підкреслив, що така увага до реформ, а також зміцнення потенціалу та прозорості управління матимуть важливе значення для переходу до повоєнного відновлення.

“Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення”, – зазначив Банерджі.

За його словами, прикладом такої здатності є підтримка найважливішої соціальної допомоги та пенсійні виплати, навіть попри війну, яка скоротила бюджетні можливості уряду.

Ключем до досягнення інклюзивного повоєнного зростання заради блага всіх українців і буде підтримка цього балансу шляхом подальшої реалізації можливостей, які пропонує більш конкурентоспроможна ринкова економіка, за одночасного розширення охоплення та адресності систем соціальної допомоги.


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