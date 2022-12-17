В Україну доставили першу партію обладнання від міненерго США

В Україну прибула перша партія обладнання для ТЕЦ і ТЕС від міністерства енергетики США.

Про це повідомив міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков.

“В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за словами Кубракова, американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення уже надано понад $145 млн виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж. Пріоритет незмінний – генератори, трансформатори та інше обладнання для відновлення критичної інфраструктури.

Найближчим часом також очікується постачання енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії уже доставили в Україну обладнання на близько $25 млн грн.