Економіка

В Україні запровадять електронні акцизні марки

29 Червня 2023 12:43
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акциз, рада, закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка – інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

“Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь”, – зазначив Гетманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

  • відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
  • контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
  • кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:

  • обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;
  • система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.


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