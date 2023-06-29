В Україні запровадять електронні акцизні марки

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка – інструмент, що створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про ухвалення закону повідомив глава фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

“Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та поборе тінь”, – зазначив Гетманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання:

обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле;

система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Отже, в Україні замість паперових будуть запроваджені електронні акцизні марки.