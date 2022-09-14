Економіка

В Україні скоротять 30% штату чиновників, – Шмигаль

14 Вересня 2022 18:09
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Цього року в Україні планується скоротити 30% всього штату чиновників – не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у Києві.

“Упродовж останнього часу, приблизно два місяці, ми працюємо над функціональним обстеженням вертикалі кожного міністерства… Це функціональне обстеження полягає в тому, що ми дивимося на функції держави, які виконує те чи інше міністерство як галузева структура, що виконує певні функції держави. Таких функцій є доволі багато, у різних міністерства вони коливаються від декількох десятків до декількох тисяч. Серед цих функцій є такі, що застаріли, і вже ніколи не будуть державою виконуватися в тому обсязі чи напрямах, в яких виконувалися раніше”, – пояснив Шмигаль.

За його словами, це пов’язано з різними причинами, зокрема з війною та цифровізацією послуг.

“На базі цих функціональних обстежень, які ми робимо також із залученням аудиторів, професійних команд, ми будемо приймати рішення про умови тих або інших функцій, передачу їх на нижчий рівень, в агентства або на місцевий рівень. Це дозволяє нам вже сьогодні говорити про можливість 30% скорочення загалом всього штату чиновників по державі. Не лише в структурі міністерств, але і в структурі інспекцій, центральних органів виконавчої влади тощо по багатьом напрямках”, – розповів очільник уряду.

Він також повідомив, що станом на сьогодні таким чином цього року вже скорочено близько 8 тис. чиновників.

“Попереду у нас ще декілька десятків тисяч скорочень вакансій та чиновників”, – додав він.

За інформацією Шмигаля, у проєкті держбюджету-2023, який Кабмін підтримав 13 вересня, головною статтею економії є зменшення видатків на органи державної влади. Так, за винятком силових структур, видатки на органи державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком.


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