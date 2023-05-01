В Україні понад 7 млн людей опинилися за межею бідності через війну – Світовий банк

Рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Про це з посиланням на звіт Світового банку пише The Guardian.

За даними Світового банку, між містом і селом спостерігається великий розрив, а найвідчутніші наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

“Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому дедалі більше українців можуть опинитися за межею бідності”, – заявив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%.

Без пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою, переконана економістка Олена Білан.

“Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% – знову ж таки, що могло бути й гірше – але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%”, – розповіла вона.

За її словами, найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.