Економіка

В Україні понад 7 млн людей опинилися за межею бідності через війну – Світовий банк

1 Травня 2023 10:45
20
читать на русском →
тарифи, ціни

Рівень бідності в Україні зріс з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Про це з посиланням на звіт Світового банку пише The Guardian.

За даними Світового банку, між містом і селом спостерігається великий розрив, а найвідчутніші наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.

“Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому дедалі більше українців можуть опинитися за межею бідності”, – заявив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.

Як відзначає газета, в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%.

Без пакета фінансової підтримки з боку міжнародної спільноти, ситуація була б ще гіршою, переконана економістка Олена Білан.

“Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% – знову ж таки, що могло бути й гірше – але зарплати людей також залишилися незмінними, а валюта знецінилася стосовно долара на 20%”, – розповіла вона.

За її словами, найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Травня 2023 09:45
123

РФ побудувала одні з найбільших військово-оборонні споруди у світі — британська розвідка
1 Травня 2023 14:33
1

Верещук оприлюднила рекомендації для українців на окупованих територіях
1 Травня 2023 13:14
16

На Бахмутському напрямку воює понад 25 тисяч росіян – Череватий
1 Травня 2023 11:39
42

У Брянській області потяг із нафтопродуктами зійшов із рейок
1 Травня 2023 08:37
62

У Бахмуті досить складна ситуація, ЗСУ на окремих ділянках вибили росіян — Сирський
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
Юрий САПРОНОВ

Багато гівна летить на вентилятор
Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
усі думки