В обіг вводяться банкноти номіналом 100 гривень з підписом голови НБУ Андрія Пишного

Національний банк з 19 грудня 2022 року випускає в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року – з підписом голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Ці нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

Водночас банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Відповідно до законодавства на банкнотах розміщується підпис чинного голови Національного банку України.

Відповідні норми містить рішення правління Національного банку України від 25 жовтня 2022 року № 510-рш.