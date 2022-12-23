Уряд виділив понад 400 млн гривень на нові гранти для малого бізнесу

Кабінет Міністрів погодив нові гранти для малого бізнесу на загальну суму 400,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Гранти видаватимуться за проєктом «єРобота» для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.

Як пояснила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко, кошти підуть на розвиток малого бізнесу в сільському господарстві, будівництві, транспортній, освітній, науковій галузях та інших.

За її словами, передбачається створення понад 2 тисяч робочих місць.

«Щодня українська економіка змушена долати нові виклики, однак Уряд постійно шукає засоби для стабілізації ситуації. Підтримка бізнесу, зокрема мікро- та малого, є одним із ефективних інструментів для відновлення економіки», — зазначила Юлія Свириденко.