Уряд України заборонив експорт паливної деревини

Кабінет міністрів України на тлі російських атак на енергосистему заборонив експортувати паливну деревину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що заборона експорту сприятиме накопиченню паливної деревини в Україні, адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз є основним ресурсом для опалення. За словами Шмигаля, російські атаки на енергосистему лише посилюють стратегічне значення цього ресурсу.

Прем’єр-міністр запевнив, що держава також продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань у країну трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення енергетичної мережі.

Паливна деревина — це лісові матеріали, які використовують як паливо під час процесі приготування їжі, опалення або виробництва енергії. Йдеться про деревину, яку заготовили з основних стовбурів, гілок та інших частин дерев, а також деревину, яку використовують для виробництва деревного вугілля чи деревних пелет