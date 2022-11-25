Економіка

Уряд України заборонив експорт паливної деревини

25 Листопада 2022 18:50
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кабмін

Кабінет міністрів України на тлі російських атак на енергосистему заборонив експортувати паливну деревину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він пояснив, що заборона експорту сприятиме накопиченню паливної деревини в Україні, адже у багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина зараз є основним ресурсом для опалення. За словами Шмигаля, російські атаки на енергосистему лише посилюють стратегічне значення цього ресурсу.

Прем’єр-міністр запевнив, що держава також продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань у країну трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення енергетичної мережі.

Паливна деревина — це лісові матеріали, які використовують як паливо під час процесі приготування їжі, опалення або виробництва енергії. Йдеться про деревину, яку заготовили з основних стовбурів, гілок та інших частин дерев, а також деревину, яку використовують для виробництва деревного вугілля чи деревних пелет


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