Економіка

Укргазвидобування запустило нову свердловину: дає 340 тис. куб. м природного газу на добу

14 Березня 2023 20:29
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газ

Компанія “Укргазвидобування” пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів, яка дає 340 тис. кубометрів природного газу на добу.

Про це інформують на сайті Нафтогазу.

“Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ”, – заявив очільник Олексій Чернишов.

Повідомляється, що під час проєктування свердловини з допомогою 3D-моделі спеціалісти змогли визначити перспективну ділянку продуктивного родовища, яка досі не розроблялася. Це дало поштовх для планів на буріння ще одного.

“Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси та посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року”, – сказав в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.


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