Україна звернулась до Туреччини та ООН розпочати переговори щодо продовження “зернової угоди”, – Reuters

Цього тижня Україна звернеться до Туреччини та ООН із проханням розпочати переговори щодо продовження “зернової угоди” щонайменше на рік.

Про це повідомив Reuters заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

Також Україна запропонує долучити до “зернової ініціативи” порти Миколаєва.

Угода, укладена за посередництва Туреччини та ООН, закінчиться 18 березня, якщо не буде погоджено подовження.

Україна хоче подовжити угоду не на 120 днів, а хоча би на рік, бо “український і світовий аграрний ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги (експорту) в довгостроковій перспективі”.