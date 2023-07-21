Україна все одно може експортувати зерно, – The Economist

З початку війни Україна та її союзники доклали чимало зусиль для розширення альтернативних шляхів постачання зерна. Сухопутними та річковими маршрутами через Європу тепер можна переправляти до 3,5 млн тонн на місяць.

Про це пише The Economist.

“Однак ці шляхи не можуть повністю замінити морську торгівлю та є більш витратними. Крім того, вони ризикують спричинити напруженість у відносинах між Україною та її східноєвропейськими сусідами. Зазвичай в Україну припадає 10% світового експорту пшениці та 10-15% експорту кукурудзи. Тому втрата значної частини її постачання є суттєвою. Але це ще катастрофа”, – пише видання.

Попит на зерно, як очікується, зростатиме. Америка, схоже, уникає рецесії, що підтримуватиме попит на біопаливо, яке виробляється з кукурудзи. Зростає імпорт сільськогосподарських продуктів харчування до Китаю. Світові запаси пшениці цього року знизяться вчетверте поспіль. Таким чином, буфери безпеки ринку, швидше за все, скоротяться, що зробить катастрофу ймовірнішою в середньостроковій перспективі.