Економіка

Україна все одно може експортувати зерно, – The Economist

21 Липня 2023 16:50
читать на русском →
зерно

З початку війни Україна та її союзники доклали чимало зусиль для розширення альтернативних шляхів постачання зерна. Сухопутними та річковими маршрутами через Європу тепер можна переправляти до 3,5 млн тонн на місяць.

Про це пише The Economist.

“Однак ці шляхи не можуть повністю замінити морську торгівлю та є більш витратними. Крім того, вони ризикують спричинити напруженість у відносинах між Україною та її східноєвропейськими сусідами. Зазвичай в Україну припадає 10% світового експорту пшениці та 10-15% експорту кукурудзи. Тому втрата значної частини її постачання є суттєвою. Але це ще катастрофа”, – пише видання.

Попит на зерно, як очікується, зростатиме. Америка, схоже, уникає рецесії, що підтримуватиме попит на біопаливо, яке виробляється з кукурудзи. Зростає імпорт сільськогосподарських продуктів харчування до Китаю. Світові запаси пшениці цього року знизяться вчетверте поспіль. Таким чином, буфери безпеки ринку, швидше за все, скоротяться, що зробить катастрофу ймовірнішою в середньостроковій перспективі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
21 Липня 2023 18:48

На Куп’янському напрямку рекордна кількість обстрілів, росіяни намагаються перехопити ініціативу

21 Липня 2023 19:05

Південно-Африканська Республіка запросило ордер на арешт Путіна
21 Липня 2023 16:09

Ексміністра охорони здоров’я Степанова підозрюють у міжнародній корупційній схемі
21 Липня 2023 15:38

На озброєнні ЗСУ вже 28 безпілотників українського виробництва, – Міноборони
21 Липня 2023 15:23

Кабмін націоналізував “Сенс банк” за 1 гривню

Останні новини
усі новини

Думки

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

усі думки