Україна повністю заборонила експорт товарів до Росії

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про заборону вивезення товарів з України на митну територію країни-агресора Росії.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки із посиланням на відповідне рішення уряду.

Згідно з постановою, забороняється вивезення за межі митної території України “товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною чи країною призначення яких є РФ”.

У Кабміні зазначили, що документ діятиме до дня припинення чи скасування воєнного стану та припинення застосування Росією “недружніх дій проти України”.

За словами першої віце-прем’єр-міністра економіки Юлії Свириденко, таке рішення України є ще одним із багатьох інструментів економічного впливу проти Росії та запобігання агресії в майбутньому.

При цьому Свириденко зазначила, що з початку війни експорт товарів до Росії де-факто було зупинено, але наразі це закріплено і на правовому рівні.

За прогнозами уряду, таке рішення не матиме негативних економічних наслідків для України, оскільки за період із березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію РФ становив лише $4,2 млн.

Це також допоможе українським компаніям на юридично обґрунтованих умовах не виконувати контракти із російськими контрагентами.