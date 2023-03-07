Україна почала переговори щодо продовження зернової угоди, – Reuters

Україна розпочала обговорення з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними.

Про це повідомляє Reuters.

“Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки”, – повідомило високопоставлене джерело в українському уряді виданню.

Джерело також розповіло Reuters, що Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року та додало – Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з Москвою.

“Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів”, – сказало джерело Reuters на умовах анонімності.