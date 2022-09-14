Економіка

Україна планує отримати під час опалювального сезону 2 млрд кубів газу від США

14 Вересня 2022 21:13
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Україна має домовленості із США про надання від американських видобувників 2 млрд кубометрів газу протягом четвертого кварталу 2022 року й першого кварталу наступного.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 14 вересня.

Він запевняє, що хоч опалювальний сезон буде одним із найважчих, Україна для його стабільного проходження матиме достатньо газу і вугілля.

За словами прем’єра, на сьогодні в газових сховищах країни закачано понад 13,2 млрд кубів газу. А до 1 жовтня буде накопичено 14,5-15 млрд кубів газу.

Окрім США, Україна наразі веде перемовини з північними країнами, зокрема з Норвегією, про надання фізичних об’ємів газу для України.


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