Економіка

Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда

22 Березня 2023 09:36
14
читать на русском →
мвф

Представники МВФ і української влади досягли домовленості на рівні персоналу про затвердження програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни на суму понад $15 мільярдів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міжнародного валютного фонду.

«Команда МВФ досягла домовленості на рівні персоналу з українською владою щодо чотирирічної програми за підтримки МВФ обсягом 11,6 мільярда SDR (приблизно $15,6 мільярда), або 577% квоти України», – зазначають у Фонді.

При цьому уточнюється, що остаточне рішення має схвалити Виконавча рада МВФ. Її засідання ради з цього питання очікується найближчими тижнями.

Як підкреслюють у Фонді, це відображає його послідовну прихильність у підтримці України. Очікується, що новий пакет допоможе мобілізувати масштабне пільгове фінансування від міжнародних донорів і партнерів нашої держави протягом терміну дії програми.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Березня 2023 11:14
20

Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
22 Березня 2023 10:42
30

ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ окупантів слабшає, – британська розвідка
22 Березня 2023 10:22
32

Перші 122-мм артилерійські снаряди українського виробництва поставили ЗСУ — «Укроборонпром»
22 Березня 2023 09:36
14

Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда
22 Березня 2023 09:23
61

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки