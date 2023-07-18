У Харкові вирішили долю Центрального парку

Попри повномасштабну війну, місто Харків виконує свої боргові зобов’язання.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, міська влада зараз ретельно ставиться до економічної моделі та бюджету Харкова.

«Ми виконали усі свої боргові зобов’язання. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво Центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов’язання з дисконтом у розмірі 78%. Такої комбінації ще не було ніколи», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, завдяки цьому місту вдалося заощадити 300 млн грн бюджетних коштів.