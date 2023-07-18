Економіка

У Харкові вирішили долю Центрального парку

18 Липня 2023 16:20
читать на русском →
терехов

Попри повномасштабну війну, місто Харків виконує свої боргові зобов’язання.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, міська влада зараз ретельно ставиться до економічної моделі та бюджету Харкова.

«Ми виконали усі свої боргові зобов’язання. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво Центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов’язання з дисконтом у розмірі 78%. Такої комбінації ще не було ніколи», – наголосив Ігор Терехов.

За його словами, завдяки цьому місту вдалося заощадити 300 млн грн бюджетних коштів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
18 Липня 2023 16:58

Уряд прийняв рішення про відбудову Каховської ГЕС

18 Липня 2023 18:00

CNN: США та НАТО борються з критичною нестачею боєприпасів для України
18 Липня 2023 17:15

Україна відкрила нову еру морської війни, – Reuters
18 Липня 2023 15:58

У Харкові перевірять всі закупівлі, які здійснюють комунальні підприємства
18 Липня 2023 15:34

Контрактниця ЗСУ “зливала” росіянам дані про контрнаступ

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

усі думки