Економіка

У Харківській області зібрали майже 1,5 млн тонн врожаю

4 Листопада 2022 13:02
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зерно, агро

Триває збір пізніх зернових культур у Богодухівському, Красноградському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах.

Наразі вже обробили 78% площі та зібрали 1,5 млн тонн зернових і зернобобових культур, повідомив очільник ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, триває збір технічних сортів зернових культур. Соняшника зібрали 232 тисячі тонн, а сої – 25,5 тисяч тонн.

Цього сезону аграрії планують зібрати 2,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це має задовольнити внутрішні потреби Харківщини і частково забезпечити запит на експорт.

Також триває посівна під врожай 2023 року.


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