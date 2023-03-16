Туреччина обговорює продовження зернової угоди на 120 днів

Анкара ініціювала переговори щодо продовження зернового коридору терміном на 120 днів відповідно до початкового варіанту угоди.

Як пише турецьке видання Anadolu, про це повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар у середу у бесіді з журналістами у парламенті країни.

«Мали місце робочі контакти з Росією та Україною. Ми також продовжуємо діалог на рівні міністрів. На сьогоднішній день відвантажено і доставлено понад 24 мільйони тонн агропродукції. Це зробило серйозний внесок як у забезпечення миру та стабільності в регіоні, так і в усьому світі, у тому числі у плані стабільності цін на продовольство», – сказав міністр.

За його словами, продовження зернової ініціативи має велике значення, і у зв’язку з цим термін угоди в 120 днів обговорюватиметься і надалі. «Сторони проаналізують цю ініціативу та ухвалять рішення. ООН дотримується нашої позиції. Ми продовжуємо вести переговори. Сподіваюся, що ми намагатимемося вирішити цю проблему якнайшвидше», – сказав міністр.

Напередодні в МЗС РФ заявили про продовження зернових угод терміном на 60 днів.

Домовленості про експорт продовольства з України було укладено 22 липня у Стамбулі на 120 днів та продовжено на чергові чотири місяці.