Терехов оцінив відбудову Харкова у 9,5 млрд євро

На відбудову зруйнованих унаслідок російської агресії будинків, інфраструктури та комунальних закладів Харків потребує 9,5 млрд євро. Про це заявив міський голова Ігор Терехов на конференції з питань відновлення України в Лондоні.

“Щоб відбудувати наше місто, щоб відбудувати інфраструктуру, житлові будинки, лікарні, дитячі садочки, школи, нам потрібно 9,5 млрд євро. Це дуже потужний виклик, з яким не в змозі впоратися самотужки жодне місто України”, – наголосив Терехов.

За словами мера, без житла залишаються 150 000 харків’ян. Половина шкіл та дитячих садочків зруйновані. Пошкоджено 56 лікарень.

Він додав, що торік Харкову вдалося власним коштом відбудувати 200 житлових будинків, які були вщент зруйновані. Зараз будують ще п’ятдесят.

“Але без підтримки наших міжнародних партнерів, без підтримки міжнародних фінансових інституцій, це робити вкрай складно”, – зазначив мер Харкова.

За даними ОВА, зараз у Харкові постійно проживає вже 1,2-1,3 млн людей із довоєнних майже 2 млн. Кількість населення зростає внаслідок повернення харків’ян та евакуації жителів із районів області.