США нарощують виробництво 155 мм снарядів, – Пентагон

Сполучені Штати Америки мають намір наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць з наступного року. Нині на місяць виготовляється близько 24 тисяч таких боєприпасів.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Представник Міністерства оборони США зазначив, що Штати вже поставили в Україну понад 2 мільйони 155 мм снарядів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

“Ми також дозволили швидко збільшити виробництво 155 мм боєприпасів. Таким чином, з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисяч на місяць в даний час, і ми плануємо вийти на рівень понад 80 тисяч на місяць протягом наступного року” – сказав Райдер.

За словами спікера Пентагону, хоча такі запаси не безмежні, і вони витрачаються швидко, американська сторона продовжує “тісно співпрацювати з союзниками і партнерами по всьому світу на цьому фронті”.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо використання Силами оборони України касетних боєприпасів, переданих Штатами, Райдер заявив про наявність даних, що таке озброєння застосовується по військових об’єктах та цілях.

“У нас є всі ознаки того, що вони застосовують цю зброю на полі бою належним чином. Але, крім усього, що їм потрібно, ми продовжимо тісно співпрацювати, щоб гарантувати, що у них є все необхідне для продовження боротьби та повернення суверенної території”, – вказав він.