Економіка

Росія продовжує збільшувати постачання нафти морем – Bloomberg

22 Травня 2023 17:46
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нафта, росія

Морські поставки російської нафти зростали шостий тиждень поспіль в період до 19 травня, наблизившись до 4 млн барелів на добу, щодо першого тижня квітня показники збільшилися на 15%.

Про це пише Bloomberg.

Оскільки майже вся російська нафта йде до Китаю та Індії, обсяги поставок в Азію також піднялися до нового піку, додає агентство.

Росія пообіцяла скоротити видобуток нафти на 500 тис барелів на день у березні, використовуючи лютневий рівень видобутку як базовий, у відповідь на західні санкції та обмеження цін на експорт нафти, покликані покарати РФ за вторгнення в Україну.

Згодом ці скорочення були продовжені до кінця року відповідно до добровільних скорочень, здійснених кількома партнерами Росії по ОПЕК+. Росія продовжує наголошувати на своїй відданості групі виробників ОПЕК+ та скороченню видобутку, про яке вона домовилася.

“Всі наші дії, в тому числі пов’язані з добровільним скороченням видобутку, пов’язані з необхідністю підтримки певної цінової кон’юнктури на світових ринках в контакті з нашими партнерами по ОПЕК+”, – заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі зі своїм урядом по відеозв’язку в середу.

Однак є мало доказів того, що скорочення було здійснено, як і було обіцяно, наголошує Bloomberg.

Поставки нафти на міжнародні ринки продовжують зростати, і зараз вони більш ніж на 1,2 мільйона барелів на день перевищують показники кінця минулого року. Частково це зростання можна пояснити перенаправленням нафти, яка раніше постачалася до Німеччини та Польщі нафтопроводом “Дружба”, але це сталося в січні та лютому, до того, як скорочення видобутку мало вступити в силу.

Так, сукупний обсяг нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії, Туреччини, а також танкерів, які не вказали кінцевий пункт призначення, за чотири тижні зріс до максимальних з початку минулого року 3,81 млн барелів на добу.

А в середньому з 22 квітня до 19 травня поставки сирої російської нафти в європейські країни скоротилися до 63 тис барелів на добу. Єдиним пунктом призначення, до якого доставляли нафту з Росії, була Болгарія.


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