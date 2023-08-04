Росія подвоює витрати на війну, – Reuters

Росія вже витратила весь затверджений на поточний рік військовий бюджет, тому змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів ($102 млрд).

Це становить третину державного бюджету РФ, пише Reuters з посиланням на закритий урядовий документ про розподіл бюджетних видатків.

$102 млрд – це більше, ніж увесь державний бюджет України на 2023 рік, який через війну перебуває на історично високому рівні.

За перші шість місяців Росія витратила “на оборону” 5,59 трлн рублів, або на 12% більше, ніж було передбачено на весь 2023 рік, пише агентство. Це 37,3% (за планом було 17,1%) сумарних видатків бюджету за півріччя (14,97 трлн рублів) та 19,2% всього річного бюджету.

Майже весь (97,1%) ріст бюджетних видатків припав на виробництво зброї, армію та пов’язані з нею статті. Такої високої частки військових витрат у Росії не було понад десять років, а, найімовірніше, й більше. Максимально вона сягала 23%.

Водночас в закон про бюджет на 2023 рік було закладено 4,91 трлн рублів за статтею “національна оборона” – в 1,5 раза більше, ніж роком раніше.