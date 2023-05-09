Економіка

Rheinmetall хоче виробляти в Україні танки, снаряди та ППО

9 Травня 2023 18:44
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зброя, німеччина

Німецька оборонна компанія Rheinmetall вже готова виробляти в Україні танки, боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний директор концерну Армін Паппергер, якого цитує Bild.

За його словами, вже “найближчими тижнями” Rheinmetall спробує укласти відповідну угоду з Україною.

Планується створити з українськими компаніями спільні підприємства з виробництва САУ, ППО та боєприпасів.

“Таким чином ми дамо Україні можливість захищати себе в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, – сказав Паппергер.


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