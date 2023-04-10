Рада відправила у відставку очільника Рахункової палати

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.
Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати.
Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс, який з 13 грудня 2022 року є членом Рахункової палати.
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