Економіка

Путін списав країнам Африки борги на $23 мільярди

28 Липня 2023 15:12
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Росія списала країнам Африки сумарно 23 мільярди доларів. Про це заявив російський президент Володимир Путін на засіданні саміту “Росія – Африка”.

При цьому на попередньому аналогічному саміті, що пройшов у 2019 році в Сочі, йшлося про більш ніж 20 мільярдів доларів списаного боргу. Таким чином, за три роки Росія пробачила Африці близько трьох мільярдів доларів. Путін пообіцяв, що “за останніми запитами африканських країн” Росія виділить їм ще понад 90 мільйонів доларів.

Також Путін заявив, що за підсумками 2022 російсько-африканський товарообіг досяг 18 мільярдів доларів, а за перше півріччя 2023 виріс ще на третину. За його словами, більше половини російського експорту до Африки – це “машини та обладнання, хімічна продукція, а також продовольство”.

Окремо Путін сказав про постачання зерна: у 2022 році Росія експортувала до Африки 11,5 мільйона тонн зернових, а за перше півріччя цього року – вже майже десять мільйонів тонн.


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