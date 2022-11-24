ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах до 20 тис. грн

З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку на рівні 20 000 грн.

Про це йдеться у повідомленні банку.

Суму у 20 тис. грн можна зняти не лише з картки ПриватБанку, а й з карток будь якого українського банку. Наступного разу можна буде зняти готівку у банкоматі Приватбанку через три години.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів. На сьогодні в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.

У банку зауважили, що за умов аварійного відключення електрики в регіонах України ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Переважна більшість банківських послуг доступні клієнтам через веб-версію Приват24 або через мобільні застосунки цілодобово, 24/7. Під час аварійних відключень електроенергії для отримання послуг клієнти можуть звернутись до найближчого чергового відділення, що буде працювати у окремому режимі.