Посли ЄС одноголосно схвалили виділення Україні 18 млрд євро

Посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, а також мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%. Угорщині також дозволили використати кошти з фондів ЄС у розмірі 5,8 євро млрд, якщо Будапешт виконає 27 попередніх умов.

Фінансування може йти регулярними траншами як кредитів на пільгових умовах.

“Посли ЄС загалом узгодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, мінімальний податок для великих корпорацій у розмірі 15%, затвердження плану Угорщини щодо відновлення та стійкості та угоду про умови”, – йдеться у повідомленні.

#COREPERII | ✅ Ambassadors in principle unanimously approved a financial support package to provide #Ukraine with €18 billion in 2023. #EU2022CZ keeps its promise to help Ukraine stand up to Russia and the EU remains united. #StandWithUkraine



