Спорт

Майк Тайсон знову вийде на ринг після двадцятирічної перерви
15 Листопада 2024 11:19
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бокс
Постер трансліцї бою Майк Тайсон vs Джейк Пол на Netflix

У ніч на 16 листопада легенда суперважкої ваги Майк Тайсон зустрінеться на рингу з боксером-блогером Джейком Полом. Бій відбудеться на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас.

Організатори назвали його “поєдинком мрії”, який трапляється раз у житті. 

Тайсону, якому наразі 58 років, протистоятиме молодий боєць Джейк Пол, якому всього 27. За бій Тайсон отримає 20 мільйонів доларів, а його опонент удвічі більше.

Шоу почнеться о 3:00 ночі за київським часом, а сам поєдинок між Тайсоном і Полом очікується не раніше 5:00 ранку.

Чутки про можливість цього бою з’явилися на початку 2024 року, коли Джейк Пол, популярний YouTube-блогер та Instagram-зірка, зізнався, що хоче битися з Тайсоном. Спочатку багато хто сумнівався в тому, що 58-річний Майк наважиться на такий поєдинок. Критики стверджували, що Тайсон не ризикуватиме на старості років. Однак, незабаром сам Майк підтвердив, що мегафайт з Джейком відбудеться.


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