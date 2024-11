Майк Тайсон знову вийде на ринг після двадцятирічної перерви

У ніч на 16 листопада легенда суперважкої ваги Майк Тайсон зустрінеться на рингу з боксером-блогером Джейком Полом. Бій відбудеться на арені AT&T Stadium в Арлінгтоні, штат Техас.

Організатори назвали його “поєдинком мрії”, який трапляється раз у житті.

Тайсону, якому наразі 58 років, протистоятиме молодий боєць Джейк Пол, якому всього 27. За бій Тайсон отримає 20 мільйонів доларів, а його опонент удвічі більше.

Шоу почнеться о 3:00 ночі за київським часом, а сам поєдинок між Тайсоном і Полом очікується не раніше 5:00 ранку.

