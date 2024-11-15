Суспільство

У Японії померла 101-річна принцеса Юріко — найстарша представниця імператорської родини
15 Листопада 2024 09:41
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японія
Принцеса Юріко та її чоловік принц Мікаса у своїй резиденції в Токіо / Imperial Household Agency of Japan

Принцеса Юріко, дружина брата імператора Хірохіто та найстарша представниця японської імператорської родини, померла у віці 101 року, повідомляє АР.

Як зазначили в Імператорському дворі, вона померла в п’ятницю в лікарні Токіо після погіршення стану здоров’я. Японські ЗМІ вказують на пневмонію як причину смерті.

Юріко народилася в 1923 році в аристократичній родині та вийшла заміж за принца Мікасу, молодшого брата імператора Хірохіто, ще в 18 років, перед початком Другої світової війни. Під час фінальних місяців війни 1945 року вона разом із чоловіком та маленькою дочкою переховувалася в бомбосховищі, після того, як їхню резиденцію знищили американські авіанальоти на Токіо.

Принцеса виховала п’ятьох дітей, підтримувала дослідження свого чоловіка у галузі історії Стародавнього Близького Сходу, займалася благодійністю. Вона пережила чоловіка та всіх трьох синів.

Її смерть скорочує і так невелику імператорську сім’ю Японії до 16 осіб, з яких лише чотири є чоловіками. Це посилює дискусії щодо збереження системи престолонаслідування, оскільки консерватори наполягають на підтримці лише чоловічої лінії спадкоємства.

Згідно з законом 1947 року, імператорський трон може успадковувати лише чоловік, а жінки, що виходять заміж за простолюдинів, втрачають королівський статус.


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