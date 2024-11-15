Ілон Маск провів “секретну” зустріч із послом Ірану в ООН, – ЗМІ

Американський бізнесмен Ілон Маск, якого Дональд Трамп призначив главою нового департаменту ефективності уряду США, у понеділок, 11 листопада, зустрівся з послом Ірану в ООН Аміром Саїдом Іравані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох іранських чиновників.

Зустріч, за даними NYT, відбулася в секретному місці і тривала понад годину. Співрозмовники видання кажуть, що обговорення стосувалося питання, як розрядити напруженість між Іраном і США, і описують зустріч як “позитивну”.

Одне з джерел NYT стверджує, що саме Маск запросив зустріч, а посол Ірану вибрав місце. Чиновник іранського МЗС стверджує, що на зустрічі посол Іравані сказав Маску, що той має домогтися зняття санкцій з Ірану і перевезти частину свого бізнесу в Тегеран.

У місії Ірану при ООН заявили, що не коментуватимуть зустрічі.