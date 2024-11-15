Політика

Ілон Маск провів “секретну” зустріч із послом Ірану в ООН, – ЗМІ
15 Листопада 2024 09:55
читать на русском →
Ілон Маск, іран
Американський мільярдер Ілон Маск / Фото: x/elonmusk

Американський бізнесмен Ілон Маск, якого Дональд Трамп призначив главою нового департаменту ефективності уряду США, у понеділок, 11 листопада, зустрівся з послом Ірану в ООН Аміром Саїдом Іравані.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох іранських чиновників.

Зустріч, за даними NYT, відбулася в секретному місці і тривала понад годину. Співрозмовники видання кажуть, що обговорення стосувалося питання, як розрядити напруженість між Іраном і США, і описують зустріч як “позитивну”.

Одне з джерел NYT стверджує, що саме Маск запросив зустріч, а посол Ірану вибрав місце. Чиновник іранського МЗС стверджує, що на зустрічі посол Іравані сказав Маску, що той має домогтися зняття санкцій з Ірану і перевезти частину свого бізнесу в Тегеран.

У місії Ірану при ООН заявили, що не коментуватимуть зустрічі.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Листопада 2024 11:57

Стало відомо, який аеропорт в Україні може відновити роботу першим
15 Листопада 2024 10:49

У Франції завершилась підготовка нової бригади ЗСУ “Анна Київська”
15 Листопада 2024 10:18

Сирський допоміг СБУ викрити підполковника-“крота” Сил спеціальних операцій ЗСУ
15 Листопада 2024 08:50

У Повітряних силах розповіли, чим росіяни били по Одесі
15 Листопада 2024 08:17

У додатку Армія+ з’явилася функція подачі рапорту на зміну місця служби
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
усі думки