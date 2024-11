Трамп хоче призначити Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я

Дональд Трамп оголосив про своє рішення призначити Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб США.

У заяві на своїй сторінці в соцмережі Х Трамп наголосив на важливості захисту громадського здоров’я від негативного впливу харчової промисловості та фармацевтичних компаній.

Трамп підкреслив, що під керівництвом Кеннеді агентства знову сприятимуть прозорості у наукових дослідженнях і захищатимуть населення від шкідливих речовин.

Він додав, що надто довго американці страждали через обман і дезінформацію з боку промисловості, яка маніпулювала даними про громадське здоров’я.

I am thrilled to announce Robert F. Kennedy Jr. as The United States Secretary of Health and Human Services (HHS). For too long, Americans have been crushed by the industrial food complex and drug companies who have engaged in deception, misinformation, and disinformation when it…