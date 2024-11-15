Трамп хоче призначити Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров’я

Дональд Трамп оголосив про своє рішення призначити Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я та соціальних служб США.

У заяві на своїй сторінці в соцмережі Х Трамп наголосив на важливості захисту громадського здоров’я від негативного впливу харчової промисловості та фармацевтичних компаній.

Трамп підкреслив, що під керівництвом Кеннеді агентства знову сприятимуть прозорості у наукових дослідженнях і захищатимуть населення від шкідливих речовин.

Він додав, що надто довго американці страждали через обман і дезінформацію з боку промисловості, яка маніпулювала даними про громадське здоров’я.