Економіка

Польща збирається продовжити заборону на ввезення української агропродукції

3 Серпня 2023 20:00
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зерно, польща

Навіть якщо Європейська комісія не продовжить обмежувальних заходів на ввезення українських зернових до Польщі після 15 вересня, Польща закриє кордон, і деякі з прифронтових країн зроблять те саме, заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс в інтерв’ю виданню PAP.

“Навіть якщо Європейська комісія вирішить цього не робити, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Вважаю, деякі з п’яти прифронтових країн зроблять те саме. Це не проти когось, а для турботи про добробут фермерів”, – наводить його слова Міністерство сільського господарства Польщі у твіттері.

Телюс також зазначив, що кілька тверджень з України були “недоречними, але не спірними”. “Ми будемо твердо обстоювати інтереси фермерів. Ми хочемо і допомагаємо Україні, але благополуччя польських фермерів є нашим пріоритетом”, – наголосив польський міністр.


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