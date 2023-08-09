Після ударів по Україні у Росії виникли проблеми з експортом власного зерна — Reuters

Відсутність кораблів у Росії та зниження інтересу до торгівлі з Москвою збільшили витрати на транспортування російської пшениці на тлі атак країни-агресорки на життєво важливі маршрути постачання у Чорному морі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела.

Звіт Reuters, заснований на розмовах з десяти морськими страхувальниками, трейдерами та компаніями з перевезення, підтверджує тенденцію фінансових та безпекових ризиків, пов’язаних з торгівлею з РФ, що призводить до зростання витрат на вантажоперевезення для Москви, змушуючи її спрямовувати увагу на старіші та менші судна, які експлуатують менш відомі оператори з доставки.

Голова Союзу експортерів зерна Росії Едуард Зернін заявив про можливе посилення «прихованих санкцій», які «можуть призвести до зростання витрат на перевезення та страховку» для Росії.

За його словами, це може відобразитися на цінах на пшеницю та інші зернові на світовому ринку.

Незважаючи на те, що експорт сільськогосподарської продукції не підпадає під прямі санкції Європи та США, запроваджені після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, Москва каже, що обмеження, накладені на банківську діяльність і російських фізичних осіб, є «прихованими санкціями» щодо торгівлі продуктами харчування.

За даними анонімних співрозмовників Reuters, «виникають сумніви» щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю.

Повідомляється, що глобальні товарні компанії більше не надають допомогу Росії у торгівлі зерном. Cargill, Louis Dreyfus та Viterra припинили співпрацю з 1 липня, що додало ще більше тиску на Москву щодо керування всіма аспектами зернових угод, включаючи транспортування.

Три джерела в галузі судноплавства повідомили Reuters, що минулого року Росія експортувала рекордний обсяг пшениці на суднах, зафрахтованих у міжнародних компаній і трейдерів.

За словами джерел, останні кілька місяців Росії довелося закуповувати більше власних вантажів, все більше покладаючись на «тіньовий флот» старих суден, якими зазвичай керують компанії, що базуються в Туреччині та Китаї.

«Зараз дуже мало інформації про міжнародні компанії. Більшість того, що виходить, стосується російських трейдерів, які використовують кораблі (тіньового) флоту, яких міжнародні трейдери не торкатимуться», — сказав виконавчий директор, який попросив не називати його імені.

Співрозмовники Reuters також зазначили, що страхування суден, які прямують до чорноморських портів Росії, наразі коштує десятки тисяч доларів страхових внесків щоденно, і «ставки зростають» після останніх атак Росії на інші водні шляхи України через Дунай та відповідь Києва.

У заяві для Reuters міністерство сільського господарства РФ прогнозує, що експорт зерна впаде приблизно на 8% протягом 2023−2024 років порівняно з минулорічним максимумом Росії в 60 мільйонів тонн. Причину падіння міністерство не повідомило.