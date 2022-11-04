Економіка

Підтримка промисловості: Рада хоче дозволити купувати генератори без ПДВ

4 Листопада 2022 10:45
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рада

У Податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зауважив, що пакет заходів розробляється за підсумками двох тижнів нарад з представниками бізнесу.

Серед заходів підтримки промисловості розглядається звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб, без права перепродажу. Зокрема, йдеться про електрогенератори, роль яких для роботи підприємств суттєво зросла в умовах відключень електроенергії по всій країни.

Крім того, пропонується звільнити компанії від сплати екологічного податку та окремих місцевих податків ключовими галузями промисловості. Також у пакеті будуть і неподаткові заходи підтримки.

За словами Гетманцева, Комітет також напрацьовує рішення щодо віднесення на витрати активів юросіб на окупованих територіях.

“Завершуємо консультації та наступного тижня представимо законопроект громадськості. Зволікати з прийняттям не будемо”, – повідомив він.


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