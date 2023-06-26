Економіка

Німеччина виступає проти планів ЄС щодо використання частини російських активів на відновлення України – FT

26 Червня 2023 12:09
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відбудова, німеччина

Німеччина виступає проти планів Єврокомісії використати частину прибутку, отриманого від заморожених активів Банку Росії, для відновлення України.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовців німецького уряду.

Як зазначив представник МЗС Німеччини, Москві «доведеться заплатити» за шкоду, яку вона завдала Україні, і Берлін робить усе можливе «в рамках закону», щоб знайти та заморозити активи російських громадян та компаній, які перебувають під санкціями. Але ідея використати російські кошти для відновлення України порушила «складні фінансові та юридичні питання».

Інший німецький чиновник вважає, що якщо Євросоюз використає заморожені гроші російського Центробанку або скористається доходами від їхнього інвестування, це створить прецедент у тому числі для Польщі, яка вимагає від Берліна відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.


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