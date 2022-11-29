Економіка

“Нафтогаз” запросив у США додаткові обсяги газу для проходження зими

29 Листопада 2022 09:39
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газ

Голова правління “Нафтогазу” Олексій Чернишов звернувся по допомогу до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) щодо додаткових обсягів газу для проходження опалювального сезону.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чернишова.

“Продовжую співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у новій ролі – провів зустріч з Ерін МакКі, главою USAID — US Agency for International Development у Європі та Азії. Ключове — додатковий обсяг газу, необхідний для проходження цього опалювального сезону!”, — заявив Чернишов.

За його словами, обговорювалося питання оперативної допомоги у вигляді матеріалів та обладнання, над наданням Україні яких зараз працює Агентство.

“Йдеться, зокрема, про метанол, газові компресори, дизельні генератори та обладнання для видобутку газу”, – уточнив Чернишов.


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