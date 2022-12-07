Економіка

Нацбанк призупинив ліцензії компаній Фрідмана та Богуслаєва

7 Грудня 2022 18:20
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нбу

Національний банк застосував заходи впливу до трьох компаній, які входять до холдингу російського олігарха Михайла Фрідмана, що потрапив під британські санкції.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Зокрема, тимчасове зупинення ліцензій на надання фінансових послуг застосували проти ПрАТ СК «Альфа страхування», ТОВ «Паритет фінанс» та ТОВ «Альфа-лізинг Україна», які входять до ABH Holdings S.A.

Крім того, заходи впливу застосували проти страхової компанії «Мотор-гарант», бенефіціаром якої є колишній президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв. Його затримали в листопаді за підозрою в колабораціонізмі та пособництві країні-агресору.

Як пояснили в НБУ, заходи впливу застосовано у зв’язку з невідповідністю компаній вимогам до ділової репутації надавачів фінансових послуг. Для усунення порушень їм дали час до 5 грудня 2023 року.


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