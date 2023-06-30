Економіка

МВФ поліпшив прогноз для України

30 Червня 2023 14:08
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мвф

Інфляція в Україні 2023 року знизиться до 15,5%, а реальні доходи збільшаться на 1%, такий оновлений покращений прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Фонд також поліпшив очікування інфляції на 2024 рік до 10%, хоча прогноз зростання реальних доходів залишився практично незмінним – 2,5%.

У початковому прогнозі наприкінці березня цього року МВФ прогнозував інфляцію за підсумками цього року 20% після 26,6% торік і зниження реальних доходів ще на 2% після їхнього падіння на 21,1% торік.

В оновленому звіті підтверджено прогноз динаміки ВВП України цього року від “мінус” 1% до “плюс” 3%, оновлений ще наприкінці травня. За словами представників Фонду, причиною тому стали значно кращі, ніж очікувалося, результати першого кварталу і підвищення оцінки внеску приватного споживання з 1,2% до 2,7% і публічного з -0,2% до 0,7%, а також інвестицій з 0,3% до 2,6% за умови збереження негативного внеску чистого експорту 4,1%.

Водночас представники Фонду вказали, що для другого півріччя цього року прогноз динаміки реального ВВП залишився приблизно таким самим, як і дані в таблиці на наступні три роки.

Водночас МВФ поліпшив очікування зростання номінального ВВП цього року з 6,05 трлн грн до 6,5 трлн грн, наступного – з 7,37 млрд грн до 7,71 млрд грн, зокрема завдяки підвищенню оцінки номінального ВВП за минулий рік з 4,9 трлн грн до 5,19 трлн грн.

В оновленому макропрогнозі також знижено прогноз безробіття на цей рік з 20,9% до 19,4%, а в наступному – з 11,9% до 10,6%.

За новими оцінками Фонду зростання приватних заощаджень цього року становитиме 25,6%, інвестицій – 12,2%, тоді як раніше він очікував їх на рівні відповідно 31,8% і 15,8%.

Щодо держфінансів МВФ поліпшив прогноз дефіциту до 19,1% ВВП з 20,4% ВВП, а не враховуючи гранти – з 28,2% ВВП до 25,8% ВВП.

Оцінку чистого зовнішнього фінансування знижено з 19,8% ВВП до 17,1% ВВП, однак частково компенсовано підвищенням прогнозу чистого внутрішнього фінансування з 0,6% ВВП до 2% ВВП за рахунок банків.

У результаті МВФ значно поліпшив прогноз зростання держборгу цього року – з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП, зокрема, за рахунок перегляду його оцінки на кінець минулого року з 81,7% ВВП до 78,5% ВВП.

Згідно з оновленим макропрогнозом, держборг продовжить зростати ще два роки і досягне піку в 100,7% ВВП у 2025 році, тоді як первісний прогноз припускав його пік у 105% ВВП уже наступного року.

МВФ також погіршив прогноз дефіциту поточного рахунку платіжного балансу з 4,4% ВВП до 5,7% ВВП, проте оцінка міжнародних резервів на кінець цього року стала навіть кращою – $30,5 млрд проти $29,6 млрд у березневому документі.


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